Homem é flagrado com droga dentro de carro na BR-101, no ES

Nesta quarta-feira (10), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava o patrulhamento no Km 289 da BR-101, por volta das 15h, em Cariacica, quando abordou um veículo GM/Corsa Hatch Maxx, de cor azul.

Segundo a PRF, durante a abordagem, o condutor demonstrou muito nervosismo, não conseguindo responder perguntas simples, como: o que ele estaria indo fazer na Serra.

Quando os policiais abriram o capô do carro, para averiguar os elementos identificadores do veículo, o condutor confessou ter 1 kg de maconha próximo ao painel corta fogo do carro, no compartimento do motor. Ainda de acordo com a PRF, o motorista disse ainda que pegou a droga em um supermercado na Serra e que entregaria no bairro São Francisco, em Cariacica. O indivíduo receberia R$ 500,00 para realizar a entrega da droga.

Diante dos fatos, o homem, junto com o veículo e a droga, foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, para as providências cabíveis.