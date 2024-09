Crise do clima: refrigeração para alimentos está virando um negócio ‘quente’

A cadeia de frio é crucial para manter a qualidade e a segurança de alimentos e medicamentos ao longo da jornada do produtor ao consumidor. Em um mundo mais quente e em crise climática, o papel das empresas desse setor tende a ganhar importância – tanto para a segurança alimentar quanto pela pegada ambiental do segmento, que tem consumo intensivo de energia e alta emissão de gases de efeito estufa, além de compostos nocivos à camada de ozônio.

