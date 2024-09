Cruzeiro x Libertad: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (19), às 21h30, o Cruzeiro vai até o Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, para enfrentar o Libertad. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Onde assistir Cruzeiro e Libertad?

O jogo entre as duas equipes será transmitido exclusivamente pela Paramount+ (streaming). Ou seja, com imagens, nenhum outro canal irá transmitir a partida entre Cruzeiro e Libertad.

O Cabuloso vem de derrota para o São Paulo, por 1 a 0, no Mineirão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Cruzeiro está em 7° lugar no Brasileirão, brigando por uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Álvaro Barreal (Ramiro) e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez e Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero, Rubén Lezcano e Rodrigo Villalba; Iván Franco e Óscar Cardozo.

Cruzeiro x Libertad

Quartas de final da Copa Sul-Americana (jogo de ida)

Data: 19 de setembro

19 de setembro Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai Onde assistir Cruzeiro x Libertad: Paramount+ (streaming)

Paramount+ (streaming) Árbitro: Gustavo Tejera

Gustavo Tejera Assistentes: Martín Soppi e Pablo Lllerena

Martín Soppi e Pablo Lllerena VAR: Andrés Cunha