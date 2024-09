Flamengo x Peñarol: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nesta quinta-feira (19), Flamengo e Peñarol se enfrentam em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida, que fecha esta rodada, será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, começando às 19h (horário de Brasília). Mas, onde assistir ao jogo de Flamengo e Peñarol?

A partida entre as duas equipes não terá transmissão da TV aberta, assim, sendo transmitida apenas pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Sobretudo, o Flamengo vem de um empate com o Vasco da Gama, em partida realizada no último domingo (15), no Maracanã, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, sofrendo com diversos desfalques ao longo da temporada, hoje, o rubro-negro está em 4° lugar no Brasileirão e também, nas semifinais da Copa do Brasil, onde enfrenta o Corinthians.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

Peñarol: Aguerre; Pedro Milans, Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Eduardo Darías, Damián García e Leonardo Fernández; Javier Cabrera e Maximiliano Silvera.

Flamengo x Peñarol

Quartas de final da Copa Libertadores (jogo de ida)

Data: 19 de setembro

19 de setembro Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Onde assistir Flamengo x Peñarol: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming) Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Jesus Valenzuela (VEN) Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN) VAR: Juan Soto (VEN)