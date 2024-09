Cruzeiro x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (29), às 18h30, Cruzeiro e Vasco medem forças, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, onde assistir Cruzeiro x Vasco?

A partida, que será realizada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, terá transmissão exclusiva do Premiere (TV por assinatura).

Cruzeiro chega para o confronto no embalo da classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, onde empatou com o Libertad (3 x 1 no agregado) no jogo de volta das quartas de final.

Já o Vasco da Gama, chega mais descansado para o confronto, visto que não jogou no meio desta semana. Em seu último jogo, o cruzmaltino perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Eduardo Barros): Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Vasco (Rafael Paiva): Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza (Matheus Carvalho) e Payet (Philippe Coutinho); David, Rayan (Emerson Rodríguez) e Vegetti.

Cruzeiro x Vasco

Data: 29 de novembro (domingo)

Hora: 18h30

Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

Onde assistir Cruzeiro x Vasco: Premiere (TV por assinatura)