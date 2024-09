Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (29), às 20h, Flamengo recebe o Athletico-PR, no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Flamengo x Athletico-PR?

A transmissão do confronto entre as equipes, não passará na TV aberta, assim, sendo transmitido apenas pelo Premiere e SporTV.

Sobretudo, tanto Flamengo, quanto o Furacão, vem de eliminação em copas continentais. O rubro-negro empatou com o Peñarol no Uruguai, por 0 a 0, após perder no Maracanã por 1 a 0. Assim, sendo elimindo nas quartas de final da Copa Libertadores da América.

Já o time paranaense, sofreu uma goleada do Racing, por 4 a 1, no Estádio Presidente Perón, localizado em Avellaneda, na Argentina. Assim, sendo também eliminado nas quartas, porém, da Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

Flamengo (Tite): Rossi; Wesley, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas; De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta; Gerson, Plata e Bruno Henrique.

Athletico-PR (Lucho González): Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani.

Flamengo x Athletico-PR

Data: 29 de setembro (domingo)

Hora: 20h (horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir Flamengo x Athletico-PR: Premiere e SporTV