Cuidado com as ondas de calor: riscos e prevenção

As ondas de calor são fenômenos meteorológicos que ocorrem quando uma região registra temperaturas muito acima da média por um período prolongado. E de acordo com o Ministério da Saúde essas ondas podem gerar consequências graves para a saúde humana.

Entre os grupos de risco estão as crianças, que são mais sensíveis ao calor, pois seu sistema de regulação de temperatura corporal ainda está em desenvolvimento.

Além disso, pessoas com doenças crônicas podem ter maior dificuldade em lidar com o calor intenso. Ademais o uso de medicamentos pode trazer riscos quando administrados em períodos de aumento extremo de temperatura.

Gestantes e lactantes também são mais suscetíveis ao calor devido às mudanças fisiológicas que ocorrem durante a gravidez e após o parto.

Trabalhadores expostos ao sol enfrentam maior exposição ao calor excessivo durante a jornada de trabalho. Assim como pessoas em situação de rua, que têm menos acesso a locais frescos e seguros durante as ondas de calor.

