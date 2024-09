Danos da deseducação ambiental

Entre as muitas carências do país, a deseducação, em todos os níveis, a ganância e o negacionismo, em boa parte, explicam os incêndios criminosos que se alastram pelo Brasil. A preservação do meio ambiente é condição imprescindível à vida humana, mas o imediatismo por riqueza fala mais alto.

Os efeitos da destruição do patrimônio natural não são restritos a uma parcela da população daqui ou de outra acolá. Toda a sociedade é afetada. No campo, a situação tem um agravante: a perda de produção de alimentos e de cultivos destinados à exportação, o que impacta diretamente o agronegócio.

