De helicóptero, Casagrande avalia impactos de queimadas no ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), sobrevoo áreas atingidas por queimadas e avaliou os impactos provocados pelos incêndios no Estado.

Nesta quinta-feira (12), ele sobrevoo a área de queimadas em Setiba, Guarapari. Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo estadual falou sobre a estrutura militar disponibilizada para combater os incêndios.

“Observando e acompanhando o trabalho do Notaer, dos Bombeiros, da Defesa Civil, do Iema, todos aqui para resolver os focos de incêndio nessa região. É fundamental que você participe, você denuncie, você avise quando encontrar qualquer foco de incêndio, para a gente poder reduzir os estragos, os riscos a vida das pessoas, ao patrimônio, o prejuízo a biodiversidade”, afirma o governador.

