Dependência de fertilizantes importados deve se manter a longo prazo

Assunto importante no contexto agrícola nacional, a dependência brasileira de fertilizantes vindos de outros países já foi tema de matérias, reportagens e artigos no Portal SNA, como o abrangente e minucioso texto de Hélio Meirelles, diretor executivo da entidade. Considerando a pujança da cadeia produtiva do agro, é um forte contraste com a realidade de concorrentes diretos como EUA e China, únicos rivais que ainda superam o país na tonelagem colhida de grãos. Com as safras recordes, cresce a demanda por fertilizantes e adubos, sem que a indústria nacional desses insumos avance minimamente.

