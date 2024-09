Desafio no algodão é conscientizar produtor para rotacionar culturas

Três pesquisadores da Embrapa Agropecuária Oeste fizeram parte da programação no 14º Congresso Brasileiro do Algodão, realizado de 3 a 5 de setembro de 2024, em Fortaleza, CE. O pesquisador Fernando Mendes Lamas participa há muitos anos do evento, sendo um dos membros da Comissão Científica e, neste ano, também foi moderador de um Hub para debates; Júlio Cesar Salton ministrou a palestra “Atributos físicos x crescimento e desenvolvimento das plantas”; e Guilherme Lafourcade Asmus fez palestra sobre o “Aumento da ocorrência e danos causados por Rotylenchulus reniformis e a evolução da Meloidoginose no algodoeiro”.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/pesquisa/desafio-no-algodao-e-conscientizar-produtor-para-rotacionar-culturas/