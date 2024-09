Desmatamento do Cerrado emitiu 135 milhões de toneladas de CO2

O desmatamento do Cerrado resultou na emissão de mais de 135 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) entre janeiro de 2023 e julho de 2024, aponta um relatório divulgado nesta quarta-feira (18) do SAD Cerrado, sistema de alerta desenvolvido pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).

Esse volume de emissões é 1,5 vez maior que o total gerado anualmente pela indústria no Brasil.

Atualmente, ao todo, o Brasil emite cerca de 2,3 bilhões de toneladas de gases, sendo o sexto maior emissor global. Somente de junho a agosto de 2024, as queimadas recordes na Amazônia resultaram em 31 milhões de toneladas de CO2, como mostrou outro levantamento.

