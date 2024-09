Desvalorização do mamão é ocasionada por alta oferta

Na última semana (16 a 20/09), houve mais uma queda nos preços do mamão havaí e formosa nas principais regiões produtoras, Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia. Na praça norte capixaba, a desvalorização foi mais acentuada, com o havaí tipo 12-18 sendo vendido a R$ 0,98/kg, recuo de 41% em relação à semana passada. Na praça sul baiana, o formosa foi comercializado a R$ 1,23/kg, queda de 36% no mesmo período.

