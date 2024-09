Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias: conheça a data em que se retira toneladas de lixo da natureza

Criado em 1986, o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias surgiu por iniciativa do Ocean Conservancy – uma instituição internacional de conservação dos oceanos e da vida marinha. E com o passar dos anos, a efeméride foi ganhando apoio de organizações, governos e instituições em todo o mundo, tanto que se tornou uma data oficial do calendário das Organizações das Nações Unidas (ONU) em 8 de dezembro de 2023.

Celebrado sempre no terceiro sábado do mês de setembro, em 2024 a efeméride ocorre no dia 21. Assim, segue ressaltando a importância do trabalho de quem se dedica a remover o lixo de rios e praias em todo o planeta.

