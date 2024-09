Diabetes não é causado por vermes: ‘completo absurdo’, afirma entidades

Em nota divulgada nesta segunda-feira (16), entidades de saúde enfatizam que o diabetes do tipo 2 não é uma doença causada por vermes, como alguns profissionais têm defendido em redes sociais.

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso) e o Conselho Federal de Nutrição, a relação entre os parasitas e a doença

O assunto ficou em evidência depois que duas cientistas publicaram um vídeo para desmentir um nutricionista que fez a falsa alegação.

Em sua página, ele ainda afirmava que:

Mesmo transmitindo a informação correta, a bióloga Ana Bonassa e a farmacêutica Laura Marise, do perfil Nunca Vi um Cientista, foram condenadas pela Justiça de São Paulo. A condenação foi de excluir o conteúdo e a pagar R$ 1 mil de danos morais ao profissional.

Na nota, as sociedades científicas e o CFN informam que o diabetes é:

“uma condição clínica, crônica e sem cura, que pode ser acompanhada de complicações impactantes, como cegueira, insuficiência renal, amputações de membros inferiores, doenças cardiovasculares, entre outras, levando à mortalidade precoce sobretudo naquelas pessoas com controle inadequado da doença”

Estima-se que, no Brasil, 20 milhões de pessoas convivam com a doença.

Contudo os especialistas ressaltam que esses indivíduos precisam estar totalmente engajados no tratamento adequado. Sendo assim o que costuma envolver o uso de medicamentos, mudanças nos hábitos de vida e, em alguns casos, a aplicação de insulina.

Segundo as entidades de saúde, informações falsas sobre o combate à doença expõem os pacientes à possibilidade de abandono de terapias realmente eficazes. Dessa maneira, as pessoas ficam expostas aos inúmeros riscos associados à doença, inclusive de morte.

“As Sociedades e o Conselho que aqui assinam este posicionamento reforçam a necessidade de buscar profissionais sérios e comprometidos com a ciência para o tratamento adequado das pessoas com diabetes, evitando práticas oportunistas e equivocadas, muitas vezes visando exclusivamente ao lucro em detrimento da saúde desses indivíduos”.

