‘Divertida Mente 2’ no streaming: saiba onde assistir e data de estreia

Divertida Mente 2, da Pixar, já tem data para estrear no streaming. A plataforma confirmou o lançamento do filme, que estreou nos cinemas em junho, nos perfis oficiais.

Divertida Mente ainda está em cartaz em algumas salas de cinema e estará disponível no Disney+ a partir do dia 25 de setembro.

Na sequência do filme de 2015, a protagonista Riley está entrando na adolescência. Enquanto isso, na central de controle que fica dentro de sua mente, novas emoções um tanto quanto peculiares aparecem: Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio são os novos integrantes dessa aventura, e deixarão os veteranos enlouquecidos.

Divertida Mente 2 faturou mais de 1,5 bilhão de dólares em bilheteria, mundialmente, libertando a Disney, dona do estúdio Pixar, de um limbo de produções que renderam pouco nos últimos anos.

Estadao Conteudo

