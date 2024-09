Semana do cinema tem ingressos a R$12 em Cachoeiro; veja programação

A programação dos cinemas desta semana em Cachoeiro de Itapemirim está imperdível. Além das estreias, todos os filmes estão por apenas R$ 12,00, graças à Semana do Cinema, uma campanha nacional que visa incentivar o público a voltar às salas de cinema com ingressos a preços reduzidos.

Entre as estreias, destaca-se Meu Amigo Pinguim, com direção de David Schurmann. O longa-metragem fala sobre a amizade entre um pai solitário e um pequeno pinguim perdido, que recarrega seu espírito e cura sua família com uma lealdade inabalável que atravessa o oceano.

Outro destaque é Os Fantasmas Ainda Se Divertem, a aguardada continuação do clássico dos anos 80. O filme volta no mesmo estilo de comédia sombria que marcou o clássico de 1988, dirigido por Tim Burton. Nesta nova aventura, Beetlejuice retorna com seu humor sarcástico e situações caóticas, prometendo mais confusões no mundo dos vivos e dos mortos.

Programação Cine Ritz Perim

Sala 01

Corrida Maluca (2D)

Todos os Dias: 16h00 (Dublado)

Meu Amigo Pinguim (2D)

Todos os Dias: 18h00 (Dublado)

É Assim Que Acaba (2D)

Todos os Dias: 20h00 (Dublado)

Sala 02

Meu Malvado Favorito 4 (3D)

Todos os Dias: 16h15 (Dublado)

Divertida Mente 2 (3D)

Todos os Dias: 18h15 (Dublado)

Deadpool & Wolverine (2D)

Todos os Dias: 20h15 (Dublado)

Sala 03

Os Fantasmas Ainda Se Divertem (2D)

Todos os Dias: 16h00 e 20h40 (Dublado)

Hellboy e o Homem Torto (2D)

Todos os Dias: 18h30 (Dublado)

Programação Cine Unimed

Preço Promocional: R$ 12,00 (Todos os Filmes)

Sala 01

Pets em Ação (2D)

Todos os Dias: 16h00 (Dublado)

Longlegs – Vínculo Mortal (2D)

Todos os Dias: 18h00 (Dublado)

Hellboy e o Homem Torto (2D)

Todos os Dias: 20h15 (Dublado)

Sala 02

Os Fantasmas Ainda Se Divertem (2D)

Todos os Dias: 16h00 e 18h15 (Dublado)

É Assim Que Acaba (2D)

Todos os Dias: 20h30 (Dublado)

Sala 03

Divertida Mente 2 (3D)

Todos os Dias: 16h15 (Dublado)

Meu Malvado Favorito 4 (3D)

Todos os Dias: 18h30 (Dublado)

Deadpool & Wolverine (2D)

Todos os Dias: 20h45 (Dublado)

Sala 04

Corrida Maluca (2D)

Todos os Dias: 16h30 (Dublado)

Não Fale O Mal (2D)

Todos os Dias: 18h30 (Dublado)

Todos os Dias: 20h40 (Legendado)