Dr. Gotardo renúncia e indica vice como cabeça de chapa em Conceição

O candidato a prefeito de Conceição do Castelo, José Gotardo Spadetto (PMB), renunciou sua candidatura e abriu espaço para seu candidato a vice-prefeito José de Melo, também filiado ao PMB, assumir a cabeça de chapa.

Em ATA do dia 9 de setembro, registrada no sistema da Justiça Eleitoral, consta que o médico Dr. Gotardo renunciou à corrida eleitoral, estando assim inapto.

Com a desistência, José de Melo assumiu como postulante ao cargo de prefeito e foi indicada a dona de casa Marizete Dalvi (PMB), como candidata à vice-prefeita no município com 11.937 habitantes.

Além de José de Melo, buscam uma vaga no Executivo de Conceição, o técnico do Incaper Adilar Viana (PP), o ex-secretário de Administração do governo de Cristiano Christiano Spadetto, Marcel dos Anjos Oliveira, mais conhecido como Baiano (Podemos), o ex-vice-prefeito e ex-vereador Valber de Vargas Ferreira (PSB) e o professor e vereador Wesley Satlher da Costa (Republicanos).