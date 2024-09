e-Título: TRE-ES recomenda atualização para quem vai votar com o aplicativo

Mais da metade dos 46 milhões de brasileiros que têm contas cadastradas no e-Título precisam fazer a atualização do aplicativo para poder usá-lo nas eleições que acontecem no próximo domingo (6).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a atualização é necessária por causa de uma modernização que o sistema passou, o que desativou algumas contas.

Para atualizar o aplicativo e-Título basta acessar a aba de atualização de aplicativos do seu dispositivo (nas lojas virtuais Google Play e Apple Store) e clicar em “Atualizar”.

Após atualizar, é preciso informar os dados pessoais e realizar a conferência biométrica, necessária apenas para quem tem os dados coletados pela Justiça Eleitoral.

Conforme explica o TSE, para votar, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral ou usar a versão digital do título de eleitor, que é o e-Título.