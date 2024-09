Ed Sheeran vai ao Maracanã assistir Fluminense e Atlético Mineiro

No Brasil para o Rock in Rio 2024, o cantor Ed Sheeran fez questão de buscar programas locais para se entreter. Na noite desta quarta-feira (18), ele estava na arquibancada da torcida tricolor para o jogo entre Fluminense e Atlético-MG pela Taça Libertadores, no Maracanã. O astro postou sobre o jogo em seus stories do Instagram e, em um vídeo compartilhado por uma torcedora do Fluminense, a influenciadora Eliza Ranieri, ele disse “amazing” (incrível).

Ed é um grande entusiasta do esporte e assiste a partidas de futebol com frequência. E, ao que parece, ele também é pé-quente: o placar terminou em 1×0 para o tricolor. “Ed Sheeran está com o pé pegando fogo. Quem falou que ele dá azar? Esqueça tudo”, disse Eliza.

Leia também: Capixaba Marcus Buaiz é contratado como apresentador da CNBC

O artista é a principal atração do festival nesta quinta-feira (19). Quando chegou ao Rio, na quarta (18), ele usou suas redes sociais para pedir indicações do que fazer em solo brasileiro, “Acabei de chegar ao Brasil, não venho aqui há anos, me mandem recomendações do que fazer, ver e comer”, escreveu o intérprete de Shape of You. A última vez de Sheeran no País foi em 2019, com a turnê Divide.

Estadao Conteudo