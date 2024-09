Eduardo Costa fala motivo de magreza e diz que Mariana Polastreli o ajudou

O cantor Eduardo Costa vem chamando atenção nos últimos meses por conta de sua aparência física. A magreza extrema do famoso vem gerando repercussão entre os fãs.

Em entrevista a Isto é, Eduardo Costa falou sobre sua aparência e como foi o processo de emagrecimento: “Emagreci 20 kg. Devido à minha baixa estatura, o excesso de peso estava afetando meu desempenho. Tudo começou na pandemia, quando parei de ir à academia e me mudei para a fazenda com minha família. Lá, acabei ganhando bastante peso“.

Além disso, o cantor contou também com o apoio da esposa, a influenciadora fitness Mariana Polastreli.

Magreza de Eduardo Costa tem chamado a atenção

No entanto, a magreza de Eduardo Costa tem chamado a atenção dos fãs. Aliás, nesse processo, Mariana não só participou, como foi uma grande apoiadora do marido. “Fiz uso de um produto recomendado por ela, sob a supervisão do Dr. Bernardo Guimarães, de Belo Horizonte. Minha esposa foi uma grande apoiadora e segui os mesmos protocolos que ela usa para manter a forma”, complementou Eduardo Costa.

Vale lembrar que recentemente, o cantor surpreendeu ao admitir ter recorrido a anabolizantes no passado e a uma obsessão por exercícios físicos, o que o levou a repensar seu estilo de vida. “Era viciado em academia e percebi que não era saudável. Decidi mudar minha vida, deixar meu cabelo crescer e me afastar da academia”, confessou durante um podcast.