Eleições: impedido de divulgar pesquisa, jornal exibe capa com protesto

Após a Justiça Eleitoral ter proibido a divulgação de uma pesquisa pelo Correio Popular, de Campinas, no interior de São Paulo, o veículo de comunicação publicou uma capa em protesto a decisão.

De acordo com informações do site Metrópoles, a edição do jornal neste domingo (8) teve como destaque de capa, em página inteira, a palavra “censurado” escrita na cor vermelho.

“Fui intimado pela senhora juíza Fernanda Silva Gonçalves somente às 18h42 do feriado de 7 de setembro. E eu não pude mais, não tinha mais pessoal da redação a esse horário no dia de feriado para que mudássemos a primeira página”, justificou o diretor do Correio Popular, Italo Barioni, ao site Metrópoles.

A juíza Fernanda Silva Gonçalves, da 378ª Zona Eleitoral de Campinas determinou a proibição da divulgação da pesquisa e multa de R$ 25 mil caso o levantamento fosse publicado.

A decisão veio após uma representação feita pelos partidos Agir, PSDB, Cidadania, PDT, PMB e União Brasil, que fazem parte da coligação da campanha de Rafa Zimbaldi (Cidadania).

De acordo com o Metrópoles, a juíza decidiu atender ao pedido da campanha de Zimbaldi de forma liminar, sem analisar o mérito do pedido – ou seja, sem entrar no conteúdo do caso ou nas questões principais apresentadas pela campanha, que questionou o resultado da pesquisa divulgada no site do jornal no dia anterior.