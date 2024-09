Empreendedor fatura R$ 7,5 mil com fabricação de vassouras feitas de garrafas PET

Foi em meio às ruas do município de Aparecida (PB), que Giorggio Abrantes teve uma ideia para construir o seu próprio negócio. Ele, que se intitula como “gari ecológico”, resolveu criar vassouras feitas a partir de garrafas plásticas descartadas e encontradas no lixo.

Por meio de uma vaquinha online e doações de amigos e familiares, Abrantes reuniu cerca de R$ 14 mil para avançar no empreendimento. Logo de cara, a clientela ficou encantada com a proposta do paraibano, pedindo para que ele ensinasse a fazer as famosas vassouras de garrafas PET.

