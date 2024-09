Empresa está com vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro; confira

A Portifor Pedras Do Brasil, localizada na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, no km 21, em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas de emprego disponíveis na cidade. Não perca esta oportunidade!

As vagas disponibilizadas pela empresa pela empresa são para função de polidor, porém, contam com algumas reponsabilidades e qualificações. Confira quais:

Para os interessados nas vagas de emprego, basta mandar o currículo para: rh@portiforpedras.com.br

Responsabilidades

Operar painel de comando da polideira

Efetuar troca de abrasivos

Operar ponte rolante

Qualificações

Ter curso de NR11

Ter experiência comprovada como polidor

Operar painel de comando de polideira

Efetuar troca de abrasivos de acordo com o andamento do polimento

Operar ponte rolante a fim de movimentar e transportar cargas

