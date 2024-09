Endrick e Gabriely Miranda se casam: “O que Deus uniu, ninguém separa”

O amor está no ar! Endrick e Gabriely Miranda anunciaram na manhã desta segunda-feira (16) que se casaram. A novidade foi contada por meio de uma postagem em collab no Instagram dos dois. Em uma série de fotos mostrando a aliança, o casal aparece em clima de romance.

Na localização da postagem, Madrid, na Espanha, foi marcada. Vale lembrar que o jovem de 18 anos é jogador do Real Madrid, além de atuar na Seleção Brasileira. Na legenda, um versículo da Bíblia foi usado. Quando a postagem foi postada, só havia a mensagem. Somente 30 minutos depois, ela foi atualizada com o “enfim casados”.

O casal se conheceu pela internet, depois de muito papo sobre o time do coração de Gabriely Miranda que, por coincidência, é o Palmeiras, clube que o jogador de futebol foi formado e se tornou profissional. Ela tem 21 anos e os dois assumiram namoro em outubro do ano passado

