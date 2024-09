ES constrói barragem no interior de Cachoeiro de Itapemirim

Os períodos de estiagem prolongada têm se tornado mais frequentes no Espírito Santo desde, pelo menos, o ano de 2014. É por isso que o Governo do Estado tem realizado diversos esforços para diminuir as conseqüências da seca em território capixaba. Um exemplo disso é a construção de barragens para armazenamento de água, como a obra que está em andamento no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, dentro das ações da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

A região conhecida como Circuito “Águas de Burarama” tem tradição no turismo rural e passa a contar, nos próximos meses, com um dispositivo capaz de manter uma área alagada de 1,43 hectare, com 25 mil metros cúbicos de água. A barragem será utilizada para garantir segurança hídrica da população e para fins de captação para irrigação de lavouras e dessedentação de animais.

