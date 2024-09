ES é o 3º estado com mais cachaçarias do Brasil

O dia 13 de setembro foi tempo de brindar a bebida que é considerada patrimônio cultural e gastronômico brasileiro: a cachaça! Com 1.217 cachaçarias registradas no Brasil, o Espírito Santo se destaca como o estado com a maior dispersão de estabelecimentos especializados em produzir a bebida, apresentando 48,7% de seus municípios com ao menos um registro.

Os dados são do Anuário da Cachaça de 2024, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que mostram também que o estado capixaba fica em 3º lugar na quantidade de estabelecimentos registrados, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo.

