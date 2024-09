ES lidera capacitação em cafeicultura regenerativa

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), realizou, nos dias 03 e 04, no município de Linhares, uma capacitação intensiva sobre cafeicultura regenerativa, que coloca o Espírito Santo à frente na promoção de práticas agrícolas mais sustentáveis.

O evento conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Nescafé (Nestlé) e a Plataforma Global do Café.

