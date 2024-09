Espírito Santo: conheça a cidade mais procurada (não é a que você pensou)

O Espírito Santo possui 78 municípios. Muitos deles considerados boas opções para o turismo. Baseado em dados disponibilizados pelo Google Ads, o AQUINOTÍCIAS.COM fez um levantamento para saber qual a cidade capixaba mais procurada no maior mecanismo de busca do mundo, o Google.

O resultado do levantamento sobre a cidade mais procurada do Espírito Santo vai te surpreender. Em primeiro lugar aparece a cidade de Vila Velha, com uma média de 100 mil a 1 milhão de pesquisas mensais.

Em seguida, com uma média de 10 mil a 100 mil buscas mensais na plataforma destaca-se a capital do Espírito Santo, Vitória. Com a mesma quantidade de pesquisas aparece Baixo Guandu, Linhares e Piúma.

Com a média de buscas entre 1 mil a 10 mil mensais, destacam-se Pedra Azul; Afonso Cláudio; Alegre; Alfredo Chaves; Alto Rio Novo e Aracruz.

O estudo destacou apenas as cidades do Espírito Santo que aparecem com o volume de buscas acima de 1 mil.