Espírito Santo é terceiro estado a receber a edição da Tardezinha 2025

Ótima notícia para os fãs capixabas do cantor Thiaguinho! O Espírito Santo será o terceiro estado brasileiro a receber a nova edição da Tardezinha, no dia 03 de maio de 2025, no Estádio Kleber Andrade.

Comemorando 10 anos, a maior turnê brasileira da história estreia no Rio de Janeiro no dia 19 de abril, no Estádio Nilton Santos – Engenhão. Essas e outras novidades foram anunciadas no lançamento oficial, nesta quinta-feira (12).

As vendas dos ingressos para apresentação em terras capixabas terão início no dia 04 de novembro, no site Bilheteria Digital. As produtoras Aquarius e Booa assinam a produção da Tardezinha no Espírito Santo.