Essa bacteria ataca metade da população mundial e pode causar câncer

A Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria que se instala no estômago e no intestino, sendo uma das principais causas de úlceras gástricas. Segundo o Ministério da Saúde, essa bactéria pode ser transmitida por saliva, água contaminada ou alimentos mal lavados, e estima-se que ela esteja presente em cerca de metade da população mundial.

Embora muitas pessoas infectadas não apresentem sintomas, a presença da H. pylori pode desencadear problemas gastrointestinais sérios, como gastrite, úlcera péptica e até câncer de estômago. Detectar a infecção cedo é essencial para evitar complicações graves.

Mesmo que a infecção nem sempre seja sintomática, é importante estar atento a sinais como:

O diagnóstico da infecção pode ser feito por exames laboratoriais, testes respiratórios e endoscopia com biópsia. O tratamento envolve o uso de antibióticos e protetores gástricos. Para garantir a eficácia, é fundamental seguir as orientações médicas e evitar a resistência bacteriana.

Para reduzir o risco de infecção, o Ministério da Saúde recomenda:

A detecção precoce da infecção pode fazer toda a diferença. Fique atento aos sinais e siga as orientações de prevenção para se proteger dessa bactéria.

