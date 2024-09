Cachoeiro: HECI salva cinco vidas através da captação de órgãos

No último domingo (15), o Hospital Evangélico de Cachoeiro realizou mais uma captação de múltiplos órgãos, incluindo fígado, rins e córneas. Assim o transporte dos rins foi feito de helicóptero até Vitória, de onde os rins seguiram para seu destino final fora do estado. A atitude de uma família de autorizar a captação de órgãos beneficiou cinco pessoas que estava na fila de espera.

O HECI é referência em captação de córneas no sul do estado, somente neste ano foram captados 54 órgãos/tecidos, sendo 36 somente de córneas. Ao todo, já foram 20 doadores, resultando na doação de seis fígados, 12 rins e 36 córneas até o momento.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, do Governo Federal, apenas 220 transplantes de córneas foram realizadas em 2024 no estado.

1.282 pessoas aguardam por transplante de córneas no Espírito Santo. A Central de Transplantes do Estado gerencia a lista de espera, assegurando a gestão ética e transparente do processo e garantindo a distribuição justa e eficiente dos órgãos.

A participação da família é fundamental nesse processo.

“Mesmo enfrentando um momento de perda e dor, os familiares conseguem transformar a tristeza em um gesto de amor e solidariedade, permitindo que outras vidas sejam salvas com a doação de órgãos,” ressalta Cristiane Bittencourt, enfermeira coordenadora da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT/HECI).

Ela acrescenta que realizam todos os procedimentos com total segurança para garantir que os órgãos cheguem a tempo ao paciente que receberá o transplante.

Dessa forma a doação de órgãos é importante para aqueles que estão na fila de espera, possibilitando a continuidade da vida. A doação é um ato de amor. Seja um doador de órgãos. Comunique sua família.

Programação “Setembro Verde”

O Hospital Evangélico de Cachoeiro iniciou na segunda-feira (2) a campanha “Setembro Verde”; que visa levar conscientização da importância à doação de órgãos.

A novidade na campanha deste ano é a inclusão da capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Cachoeiro de Itapemirim.

Com o objetivo de intensificar a conscientização o HECI contará com uma programação diversificada durante todo o mês de setembro.

“Será realizada uma capacitação para 300 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia e apoio da CET-ES (Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo”, diz Cristiane Bittencourt.

Segundo ela, a participação dos agentes é de suma importância, uma vez que esta capacitação tem como principal objetivo a orientação e incentivo aos profissionais de saúde e população.

“Capacitando esses agentes conseguiremos propagar esse assunto, uma vez que são eles que visitam diariamente as casas”, completa.

No HECI, a conscientização inclui ação educativa com pacientes, familiares e colaboradores, treinamento aos residentes de enfermagem, distribuição de material educativo sobre doação de órgãos, divulgação na rede social do hospital e participação em entrevistas com a imprensa local.