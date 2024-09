Estômago 2 estreia nos cinemas de Cachoeiro; veja programação completa

A programação de Cachoeiro conta com duas estreias. O filme nacional Estômago 2: O Poderoso Chef que conta a história de Raimundo Nonato (João Miguel), um cozinheiro que se torna chef dos chefs em uma prisão. O filme é a sequência de Estômago, lançado em 2007.

Leia também: Phoenix e Gaga fazem musical regido pelo caos em ‘Coringa’

E com a estreia de Hellboy e o Homem Torto onde Hellboy se une à Bobbie Jo Song, uma novata agente, para uma nova investigação nas Montanhas Apalaches. Lá, descobrem uma remota e assombrada comunidade dominada por bruxas, liderada pelo sinistro demônio local, conhecido como O Homem Torto.

Além disso muito outros filmes estão em cartaz, confira a programação completa.

Todos os filmes com preço promocional: R$ 10,00

Sala 01

Sala 02

Sala 03

Sala 04

Todos os filmes com preço promocional: R$ 10,00

Sala 01

Sala 02

Sala 03

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.