Estudo encontra microplástico em mais de 60 amostras de placentas

Uma pesquisa publicada fevereiro deste ano na revista Toxicological Sciences relatou ter encontrado microplásticos em 62 amostras de placentas. As concentrações dessas partículas de até 1 milímetro de tamanho variam de 6,5 a 790 microgramas por grama de tecido.

O estudo evidenciou que existem microplásticos em tudo que as pessoas consomem — desde água engarrafada até carne e vegetais. A equipe da pesquisa foi liderada por Matthew Campen, doutor e professor de Regentes no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Novo México (UNM).

