Evangélico e GAPCCI lançam programação do Outubro Rosa; confira

Com o lema Entre de peito nessa luta, terá início mais uma campanha Outubro Rosa. Sendo assim, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) referência no tratamento oncológico se une ao Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (GAPCCI), e lança uma programação com diversas ações voltadas ao câncer de mama.

Contudo o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil. Assim, de acordo com o registro hospitalar do Hospital Evangélico de Cachoeiro, a média anual de novos casos é de 257.

Leia também: Anvisa proíbe medidor de pressão e termômetro com coluna de mercúrio

Os dados indicam que 97,67% desses casos são em mulheres, enquanto 2,33% foram em homens. Esse quantitativo ainda pode sofrer alterações, pois encontra-se em fechamento.

De acordo com a oncologista, Sabina Aleixo, o que mais nos preocupa são os casos que já chegam avançados, com menor taxa de cura.

“Uma coisa que nós, mulheres, podemos fazer para evitar o câncer de mama é a prática de atividades físicas. O primeiro local que se deve procurar é a Unidade Básica de Saúde”.

Sendo assim, ela esclarece que os pacientes que chegam ao HECI vêm via regulação, sendo encaminhados para nosso hospital de referência para avaliação e na seqüência inicia-se o tratamento, que pode incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Portanto, são vários os tratamentos que podem ser realizados para salvar a vida da paciente.

Sabina faz um alerta:

Você, mulher, outubro rosa é o mês de alerta para cuidarmos da nossa saúde. Toda mulher, mesmo sem sentir nada, acima de 50 anos deve fazer a mamografia.

Orientações para todas as mulheres: manter uma atividade física regular, não fumar, evitar o consumo de álcool e ter uma alimentação saudável. Cuidar de si mesma, ter um momento de pausa e reduzir o estresse da rotina são atitudes importantes.

Programação Outubro Rosa

05 de outubro (sábado)

Evento: Dia D – Outubro Rosa

Dia D – Outubro Rosa Local: Perim Center

Perim Center Horário: 9h às 12h / 14h às 17h

10 de outubro (quinta-feira)

Evento: Prosa Rosa

Prosa Rosa Local: Casa de Apoio aos Portadores de Câncer (GAPCCI)

Casa de Apoio aos Portadores de Câncer (GAPCCI) Horário: 9h

17 de outubro (quinta-feira)

Evento: Compartilhando Experiências

Compartilhando Experiências Local: Associação de Apoio à Pessoa com Câncer de Castelo (APEC)

Associação de Apoio à Pessoa com Câncer de Castelo (APEC) Horário: 9h

22 de outubro (terça-feira)

Evento: Diálogo Rosa: Saúde, Educação e Prevenção

Diálogo Rosa: Saúde, Educação e Prevenção Local: Auditório da Multivix, Campus Monte Belo

Auditório da Multivix, Campus Monte Belo Horário: 19h

31 de outubro (quinta-feira)

Evento: Atividade Física e Câncer: O Que Você Precisa Saber

Atividade Física e Câncer: O Que Você Precisa Saber Local: La Casa Cerimonial

La Casa Cerimonial Horário: 16h

Saiba mais

No último dia 20 de setembro, foi realizado o lançamento oficial da camisa da campanha Outubro Rosa 2024.

As camisas estão disponíveis em diversos pontos de venda na cidade, incluindo o Perim Center, a loja Citron na Praça do Roberto Carlos, a loja Villa Mix, e a Casa de Apoio aos Portadores de Câncer (GAPCCI). Para mais informações ou para adquirir sua camisa, entre em contato via WhatsApp do GAPCCI, pelo número (28) 99257-9401.

Referência em oncologia

O Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI) é referência no tratamento oncológico clínico e cirúrgico, atendendo pacientes de o Espírito Santo, ofertando um serviço completo com oncohematologia, radioterapia, quimioterapia e braquiterapia além das cirurgias oncológicas.