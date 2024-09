Executiva estadual do PSB realiza caminhada com Lorena em Cachoeiro

A diretoria executiva estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) estará em Cachoeiro, nesta quinta-feira (26), para reforçar as atividades de campanha da candidata a prefeita Lorena Vasques (PSB).

Além de uma caminhada pelas ruas da Capital Secreta, às 10 horas, os representantes da sigla também vão participar de um almoço e gravação de apoios de lideranças representativas, a partir das 12h.

A visita faz parte do projeto “Giro 40 tá na estrada!”, que tem como objetivo levar as propostas do PSB Espírito Santo para cada cidade capixaba.