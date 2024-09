Exportações de mamão aumentam em 2024, batendo recorde em receita

As exportações brasileiras de mamão cresceram na parcial do ano (até agosto). Segundo o Comex Stat, o volume enviado foi de 28 mil toneladas entre janeiro e agosto/24, alta de 13% frente ao ano anterior; e a receita foi de US$ 37 milhões, aumento de 4%. E, apesar de não atingir seu potencial em termos de volume, houve recorde em receita na série histórica do Comex Stat (início em 1997).

O mamão brasileiro tem predomínio no mercado europeu, o que faz com que os movimentos de preços verificados aqui também ocorram nos preços das vendas externas. Ou seja, quando a oferta cai por aqui, o preço doméstico sobe e o de exportação também. Até meados do ano, por exemplo, a oferta e a qualidade foram comprometidas na maioria das regiões, em decorrência das altas temperaturas, que fragilizaram os mamoeiros.

