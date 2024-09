Exportações dos Cafés do Brasil em oito meses somam US$ 7,23 bi

O total das exportações dos Cafés do Brasil, no período acumulado dos oito primeiros meses deste ano em curso de 2024, especificamente de janeiro a agosto, atingiu o quantitativo equivalente a um volume físico de 31,89 milhões de sacas de 60kg. E, como o preço médio da unidade exportada foi de US$ 226,91, tais vendas permitiram ao nosso País arrecadar uma soma bastante expressiva de US$ 7,23 bilhões de receita cambial apenas nesse período.

Desse volume físico total exportado, 29,25 milhões de sacas de 60kg foram de café verde, as quais representaram 91,80% desse total vendido, sendo que 23,15 milhões de sacas foram da espécie de Coffea arabica (café arábica), volume equivalente a 72,60% do total geral exportado, e, adicionalmente, 6,10 milhões de sacas foram de Coffea canephora (café robusta+conilon), espécie que representou 19,13% do mesmo total geral vendido ao exterior.

