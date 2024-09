Fábrica de produtos caseiros é atingida por incêndio na Região Serrana

A fábrica de produtos caseiros da Dona Deja, foi atingida por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (11), no km 54,6 da BR-262, em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio ocorreu na residência antiga, onde funcionava um depósito e fábrica de bolos, pães e biscoitos da empresa Dona Deja. De acordo com os bombeiros, o local foi totalmente destruído pelas chamas.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o prejuízo ainda não foi contabilizado.

