Incêndio em vegetação avança e atinge casa em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros foi acionado após um incêndio em vegetação atingir uma casa na manhã desta quarta-feira (11), no bairro Alto Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição esteve na Rua Armando de Jesus Gonçalves, onde o fogo, em um terreno baldio, derreteu o encanamento do banheiro e a fumaça invadiu a casa.

Por causa da fumaça, quatro pessoas, sendo duas crianças e dois adultos, tiveram a oxigenação baixa e receberam os primeiros atendimentos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde delas não foi informado.

