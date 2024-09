Fabrício Petri defende legado e rebate ataques de adversários em Anchieta

O atual prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), foi às redes sociais, nesta quinta-feira (26), defender o seu legado e rebater ataques de adversários que disputam o comando da prefeitura a partir de 2025.

“Não vou permitir que pessoas com interesses pessoais e sem a menor preocupação com a qualidade de vida da nossa gente, venham manchar a minha trajetória ao longo desses quase oito anos em que estou prefeito”, afirmou Petre.

Entre as questões rebatidas pelo chefe do Poder Executivo municipal, está a saúde, que, segundo ele, estava em situação calamitosa, quando assumiu o mandato em 2016, após a gestão do ex-prefeito e atual candidato à Prefeitura de Anchieta Marquinhos Assad.

“Os partos não deixaram de ser feitos na nossa gestão não. Foi na gestão dele, em 2016. Então, porque deixou isso acontecer? E tem mais: nós não precisamos dizer que vamos construir hospital na cidade, não precisamos apresentar maquete de rodoviária e depois engavetar as promessas, enganar o povo. È político que não tem escrúpulos”, ressalta.

Fabrício Petri apoia o candidato a prefeito Léo Português (PSB), que foi secretário municipal de Governo de Anchieta na sua gestão e escolhido pelo grupo político para a sua sucessão.

Veja o vídeo com o depoimento completo: