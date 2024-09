Falta de chuva: Faes emite orientação para produtores rurais

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) publicou no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (18), a Resolução Nº 003 de 17 de setembro de 2024, declarando Estado de Alerta devido à situação hídrica crítica em todo o território do Espírito Santo. A seca prolongada e a baixa vazão nos principais rios e cursos d’água motivaram a adoção de medidas restritivas e recomendações para os diversos setores que utilizam o recurso hídrico.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo (FAES) acompanha os impactos da estiagem e recomenda aos produtores rurais que se atentem às medidas estabelecidas, conforme resolução, e acionem o seguro agrícola para se protegerem contra possíveis riscos que possam afetar a safra futura.

O Sistema FAES/SENAR-ES/Sindicatos Rurais reforça também que está mobilizado em campanha junto aos produtores rurais e à sociedade na orientação e conscientização na economia e no uso racional da água.

