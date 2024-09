Familiares procuram por jovem desaparecida em Alegre

Familiares da Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, buscam por notícias da jovem que desapareceu após sair de casa na noite do último dia 2 de setembro, no bairro Vila do Sul, em Alegre.

Segundo a irmã, Érica, a jovem saiu de casa na noite da segunda-feira (2), sem levar pertences nenhum. “Ela está desaparecida desde o dia 2 de setembro. Ela saiu por volta das 20h e não voltou até agora. Ela tem o costume de sair de casa, porém, neste dia, ela saiu sem levar peças de roupas e o celular”, explicou.

Leia também: Ciclista de Cachoeiro conquista pódio no Campeonato Brasileiro

Após suspeitarem de que a jovem teria desaparecido, a família foi até a delegacia de Alegre e registrou um boletim de ocorrência. “Ela mora com os pais e mais dois irmãos em Alegre. Nós registramos um boletim de ocorrência e estamos indo na delegacia agora à tarde conversar com o escrivão e com o delegado”, ressaltou.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, delegado Fábio Teixeira Machado, informou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e que até o momento, não há informações não temos informações sobre o paradeiro da jovem.

Erica pede que se caso alguém tenha alguma informação que leve ao paradeiro da jovem, que entre em contato pelo telefone (28) 99977-3629