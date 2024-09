Fapes apoia pesquisas ecológicas e taxonômicas no ES

Atenção, pesquisadores capixabas! Estão abertas as inscrições para os editais do Governo Federal — Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) e Programa de Apoio a Projetos de Pesquisas para a Capacitação e Formação de Recursos Humanos em Taxonomia Biológica (PROTAX). As chamadas são realizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e, este ano, conta com a parceria estratégica do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), que abriu para as Fundações de Amparo á Pesquisa (FAPs) do Brasil a possibilidade de adesão aos editais para apoio aos pesquisadores locais.

