Ferraço lidera pesquisa para prefeito com ampla vantagem e Lorena assume a 2ª posição

Pesquisa realizada pelo Instituto Solução, encomendada pelo AQUINOTICIAS.COM, aponta o candidato Theodorico Ferraço (PP) na liderança da disputa pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim com ampla vantagem frente aos seus adversários.

ESTIMULADA

O estudo, divulgado nesta sexta-feira (27), mostra que na entrevista com menção estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Ferraço aparece com 45,5% das intenções de votos.

Em seguida, destaca-se Lorena Vasques (PSB), com 14,2%. A candidata subiu mais de 9 pontos percentuais em relação a última pesquisa, realizada em agosto, saindo da 4ª posição para o segundo lugar na preferência do eleitorado cachoeirense.

O candidato do PL, Léo Camargo, aparece no 3º lugar, com 12,7%, e Diego Libardi (Republicanos), que até então aparecia em segundo, caiu para 4ª colocação e aparece com 11,5% das intenções de voto, seguido por Carlos Categlione (PT), com 2,7%.

Cerca de 0,5% dos eleitores afirmaram votar branco ou nulo e 13,0% não sabe ou não responderam.

ESPONTÂNEA

Na entrevista com menção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Ferraço também é o mais lembrado. Ao serem perguntados em quem eles votariam para prefeito de Cachoeiro, 45,3% dos eleitores citaram o nome do candidato.

Em segundo lugar, aparece Lorena Vasques, com 14,2%; Léo Camargo, com 12,5%; Diego Libardi, com 11,5%, e Casteglione, que lembrado por 2,7% dos entrevistados. Aproximadamente 13,8% dos eleitores não sabem ou não responderam.

REJEIÇÃO

Carlos Casteglione lidera a rejeição entre os eleitores de Cachoeiro. Segundo a pesquisa do Instituto Solução, 44,5% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum no candidato.

Em seguida aparece Ferraço, com 6,8%; Leó Camargo e Lorena Vasques, com 6,7% cada, e Diego Libardi, com 2%.

Aproximadamente 0,7% dos eleitores disseram votar branco ou nulo e 32,7% não souberam ou não responderam.

REGISTRO E AMOSTRAGEM

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação: ES-05909/2024. O Instituto Solução entrevistou 600 eleitores, de 23/09/2024 a 24/09/2024, na sede e nos distritos do município de Cachoeiro de Itapemirim.

O nível ou intervalo de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 4%, para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.