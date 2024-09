Ventania e baixa umidade: Inmet alerta perigo para cidades do Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas amarelos para a região Sul do Espírito Santo. Os avisos são válidos até esta segunda-feira (2).

Um, iniciado neste domingo (1), é de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla e atinge as cidades de Anchieta, Iconha, Marataízes, Presidente Kennedy.

LEIA TAMBÉM: Filha de Faustão comenta estado de saúde do apresentador

Já o outro aviso, iniciado no sábado (31), é de umidade relativa do ar, variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Esse alerta direciona-se para os municípios de São José do Calçado; Guaçuí; Muqui, Jerônimo Monteiro; Alegre; Castelo; Muniz Freire; Irupi; Iúna; Ibatiba; Venda Nova do Imigrante; Brejetuba e Afonso Claúdio.

Nessas condições climáticas o Inmet orienta:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).