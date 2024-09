Fim do mistério! Corpo de taxista desaparecido em Alegre é encontrado

Foi encontrado no fim da tarde desta segunda-feira (2), na zona rural de Muqui, o corpo do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, que desapareceu na tarde da última terça-feira (27), após realizar uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações do delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, Fábio Teixeira Machado, a perícia será feita no local e depois o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro do Itapemirim.

Outras informações serão repassadas posteriormente. O caso segue sendo investigado pela delegacia de Alegre.