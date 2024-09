Taxista desaparecido em Alegre: família divulga carta emocionante

Prestes a completar uma semana sem notícias do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, a família divulgou uma carta emocionante nesta segunda-feira (2).

Na carta, a família descreve o Jamiro e pede ajuda da população com qualquer informação que leve ao paradeiro do taxista.

Confira a carta completa:

“Você já abraçou seu pai hoje? Há uma semana nós esperamos para abraçar o nosso. Talvez vc tenha ouvido falar dele esta semana: O Jamil do Táxi. Mas, antes se ser do taxi ele é pai de 05 filhos e uma enteada. Por onde passa cativa as pessoas. Se vc vier a Alegre pode perguntar por ele. Vai ouvir que ele é gentil, prestativo, educado, honesto, trabalhador. Sim, ele tem 77 anos e trabalha ainda. Nós sempre dizemos a ele: “pai, tá na hora de descansar. Chega de trabalhar “. Mas, ele insiste em trabalhar. Há uma semana, seu último telefonema foi para a esposa e lhe disse que estava fazendo uma corrida em algum lugar dentro de Alegre. A esposa conta que sua voz estava tranquila. Mas, desta vez o nosso Jamil não voltou.

Nada faz sentido neste desaparecimento. Um assalto? Ele é um homem experiente e calmo. Saberia contornar a situação. Um sequestro? Ele não é rico e nem foi feito um pedido de resgate. Seu carro foi queimado. Seu boné foi encontrado na casa do suspeito foragido. Nada mais. A polícia está empenhada desde o início. Tanto que, rapidamente, apreendeu o casal que por último entrou no carro dele. Foi decretada a prisão temporária do rapaz e identificaram o irmão que foi citado por ele em depoimento. Este irmão está foragido. As redes sociais e imprensa estão mobilizadas, porém nosso pai continua desaparecido. Temos dia e noite orado e pedido ajuda às pessoas. É uma onda de amor e luz que clama aos céus para que o Jamil volte aos nossos abraços. Por favor, se vc tem alguma informação sobre nosso pai Jamil, procure a polícia ou disque 181. Sua denúncia é anônima, vc não será identificado.”

Bastante emocionada, a filha Liliane Maria Alberto da Silva gravou um vídeo relatando a falta que Jamiro está fazendo na família e pede que qualquer informação seja repassada pelo Disque Denuncia 181.

Veja o vídeo também divulgado pela família!

Vídeo: Arquivo da Família

Taxista desaparecido há uma semana

O taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, morador de Alegre, desapareceu na tarde da última terça-feira (27), após realizar uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim. Na manhã da quarta-feira (28), o carro dele foi encontrado queimado em uma estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim à Muqui. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do município.

Segundo a PM, os familiares do taxista registraram a ocorrência na delegacia na quarta-feira, informando que ele estava desaparecido desde às 15h da última terça-feira (27), quando saiu para fazer uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim. Um dos suspeitos, que aparece na imagem entrando no táxi com uma mulher e duas crianças, foi preso. O irmão dele, que é suspeito de envolvimento no caso, está foragido.

Além disso, a polícia encontrou roupas do taxista dentro da casa do suspeito foragido no distrito de São Gabriel, zona rural de Muqui.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, Fábio Teixeira, as roupas foram encontradas na casa do foragido, que é irmão do suspeito que está preso. “Ele não confessou a prática do crime, apenas disse que estava no táxi. Aparentemente as roupas são do taxista, pois nós encontramos o boné que a vítima usava no dia do desaparecimento”, explicou.

No banheiro da casa, os policiais encontraram shorts, camisas e uma toalha de banho que estavam jogadas no chão. Além das roupas, foram achadas luvas de plástico e roupas dos suspeitos. O segundo suspeito de envolvimento no caso está foragido.