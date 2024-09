Finalista do Concurso de Miss é morta e triturada em liquidificador pelo marido

O caso da Miss morta e triturada no liquidificador voltou à tona nesta quarta-feira (11). O autor do crime, o marido da ex-finalista do Miss Suíça, Kristina Joksimovic, 38 anos, teve um pedido de liberdade negado pelo Tribunal Federal da Suíça, em Lausanne. A vítima foi encontrada morta em fevereiro próximo à casa onde vivia com a família e o homem preso um dia depois.

Segundo o Daily Mail, a ex-finalista foi estrangulada e desmembrada com serra e tesouras de jardim. Depois, o criminoso triturou a miss em um liquidificador.

Leia também: Miss PPK: candidata do RJ vence concurso da ‘vagina mais bonita do Brasil’

As investigações apontaram que o suspeito apresentou “nível notavelmente alto de energia criminosa”. Segundo os investigadores, a “falta de empatia e frieza após matar sua esposa” e os esforços do homem para encobrir a morte indicaram “traços sádicos e sociopáticos”.

O caso da Miss morta e triturada no liquidificador chocou o mundo. Fontes próximas ao casal afirmaram que eles estavam “em crise há meses”. Disseram ainda que a polícia teria sido chamada anteriormente após um caso de violência contra ela.