São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (29), às 16h, São Paulo e Corinthians se enfrentam na Arena BRB Mané Garrincha, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, onde assistir São Paulo x Corinthians?

Leia também: Vem folga por aí? Confira feriados e pontos facultativos para viajar ainda neste ano

O clássico Majestoso será transmitido na TV Globo de São Paulo (TV aberta) e também, pelo Premiere (TV por assinatura).

Sobretudo, o São Paulo vem de derrota nos pênaltis para o Botafogo, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Empate que custou a eliminação do Tricolor Paulista na Copa Libertadores da América.

Já o Corinthians, chega no embalo de sua classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, após derrotar o fortaleza por 3 a 0, na Neo Química Arena.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; Calleri.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Data: 29 de setembro

Hora: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

Onde assistir São Paulo x Corinthians: TV Globo de SP (TV aberta) e Premiere (TV por assinatura)

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.